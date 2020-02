Allarme Coronavirus - Serie D, rinviate a data da destinarsi la 29esima e la 30esima giornata

Il Dipartimento Interregionale, in esecuzione dell'ordinanza urgente n.1 del Ministero della Salute, adottata di intesa con i Presidenti delle Regioni interessate per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica primo marzo nei gironi A, B, C e D di Serie D e delle gare in programma il 4 marzo per i gironi B e C. Il girone C vede impegnate anche le quattro squadre della nostra regione: Cjarlins Muzane, Tamai, Chions e San Luigi.