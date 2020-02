Come noto, la Lega Pro ha deciso di rinviare la 9^ e la 10^ per quel che concerne il Girone A e B del campionato, ma, mentre è in corso il Consiglio della FIGC a Roma, si apprende che la Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto il rinvio di tutte le gare delle regioni interessate dall’emergenza Coronavirus.

Attesi sviluppi.