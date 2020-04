Football Managar è il videogioco più acquistato dai friulani in questa quarantena

Stare in casa, per gli appassionati di calcio, comporta anche lunghe sessioni di un gioco feticcio per la categoria. Si spiega così il boom di Football Manager, che nella scorsa settimana è diventato il videogame per PC più venduto in Italia. Anche per i videogiocatori friulani la prima scelta è stata proprio il manageriale calcistico. Chissà quanti staranno cercando di riportare, virtualmente, in Europa l'Udinese...