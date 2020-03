LIVE Udinese-Cjarlins Muzane 1-1: pareggio degli ospiti!

41' Resta a terra Tobanelli, il difensore del Cjarlins toccato duro in un contrasto.

40' Tanti errori e ritmi bassi per l'Udinese. Non può essere felice di questo primo tempo mister Gotti.

39' Tonizzo dalla distanza, col brivido Musso in due tempi.

36' Teodorczyk prova a girarsi in area, il suo destro è troppo debole.

35' Volt! Traversa del Cjarlins. Il numero 11 con un lampo calcia da fermo, solo la traversa salva Musso. Grandissima occasione per gli avversari.

33' Mandragora questa volta con il destra, palla di poco larga.

31' Vicino al vantaggio gli ospiti! Ancora grande azione di Vol che salta tutti e appoggia poi a Pez che da due passi la mette alta.

29' PAREGGIO DEL CJARLINS MUZANE! Grandissimo gol di Bolt, il giovane attaccante piazza la palla all'incrocio, là dove Musso non può arrivare.

25' Fofana di tacco per Sema che conquista un angolo. Parabola di Mandragora, svetta Okaka ma il colpo di testa è debole.

24' Wallace al limite, troppo lento il brasiliano nel caricare il tiro.

22' Bussi prova a penetrare centralmente, recupera Ekong.

20' Mandragora! Altro tiro da fuori pericoloso del centrocampista dell'Udinese.

18' GOOOOLLLL!!! La sblocca l'Udinese! Ha seganto Teodorczyk! Lavora bene il pallone Okaka, palla nel mezzo e zampata dell'attaccante polacco. 1 a 0.

15' Mandragora, dialoga con Teodorczyk, poi scarica il sinistro. Palla che esce di poco. Cresce l'Udinese.

14' Zeeglaar da fuori. Tiro centrale.

10' Altro cross a cercare la testa del polacco che però è ben marcato.

8' Teodorczyk cerca di rendersi pericoloso in area. Palla che arriva ad Okaka ma non riesce a trovare il varco per il tiro.

6' Sema spinge sulla corsia di sinsitra, palla dietro per Fofana, l'ivoriano si gira e calcia ma viene murato dalla retroguardia avversaria.

5' Fa girare la palla l'Udinese ma il Cjarlin è bravo a non lasciare spazi.

3' Facchinutti! Palla alta di poco. Schema da calcio d'angolo che ha sorpreso la retroguardia bianconara.

3' La prima occasione è della squadra di mister Moras. Contropiede ben orchestrato che porta al tiro Bussi, palla in angolo.

1' Parte forte l'Udinese, Sema scende sulla fascia, palla che viene messa in angolo dalla difesa del Cjarlins.

1' Si parte, al via il match.

Classico 3-5-2 per Gotti. Questo l'11 titolare dell'Udinese: Musso; De Maio, Ekong, Samir; Zeegelaar, Walace, Mandragora, Fofana, Sema; Teodorczyk, Okaka.

In attesa di capire quando e come potrà riprendere il campionato, i bianconeri questo pomeriggio al Bruseschi sono impegnati in un'amichevole con la squadra del patròn Zanutta. Un'occasione utile per gli uomini di mister Gotti per mettere minuti nelle gambe e non perdere la condizione.

Buon pomeriggio amici di Tuttoudinese.it da Stefano Pontoni. In diretta per raccontarvi l'amichevole tra Udinese e Cjarlins Muzane, club friulano militante in Serie D.