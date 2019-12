LIVE Serie A2 Girone Est Apu OWW- Roseto Sharks 27-24: SECONDO QUARTO

Altri due di Baheye in area che vira su Amato e si allunga per segnarne altri due

Baheye viene lasciato libero di mettersi in movimento e il suo attacco al ferro non è marcabile

Assist magico di Amato che, in no-look, innesca Antonutti che ha davanti a sé una autostrada e conclude con la schiacciata

Antonutti dall'angolo con spazio, una sentenza...e sono tre punti

Fallo di Cromer su Baheye che lascia qualche dubbio, in ogni caso liberi in arrivo per i giocatore biancoazzurro. Due su due

Udine ha già speso il quarto fallo di squadra e dovrà giocare i prossimi nove minuti sapendo che a ogni fallo seguiranno i tiri liberi

Tripla con tanto di tabellata per Bobby Jones

Apu avanti dopo la prima frazione per 22-15. Quarto di sostanza per i bianconeri che hanno saputo segnare sempre nei momenti giusti della partita, in particolare dopo i canestri realizzati da una Roseto che, fin qui, appare ancora poco lucida

Con coraggio, Lollo Penna da tre

Cromer si vede assegnare un fallo a suo sfavore, su De Fabritiis che, in regime di bonus, ottiene due liberi. Due su due

Bobby Jones ai liberi, si prende il suo tempo e realizza un 2/2

Zilli distende le braccia e rilascia con dolcezza la sfera che entra, stanca, a canestro

Altri due da rimbalzo d'attacco per Baheye

Cromer prende spazio sfruttando un blocco e spara da tre punti

Beverly rimedia in attacco, due punti

Baheye approfitta di un momento di poca lucidità della difesa bianconera e ricicla due punti da rimbalzo offensivo

De Fabritiis viene perso dalla difesa su situazione di rimessa ed è quindi libero di alzarsi per tre punti

Beverly in area si mette in movimento e attacca con successo il ferro per due punti

Fabi dal palleggio crea separazione dal suo marcatore e si prende un tiro dalla media, realizzandolo

Bobby Jones si guadagna due liberi ma non ne realizza nemmeno uno

Beverly supera la doppia marcatura imposta da Roseto e segna due punti di assoluta potenza fisica

Pierich risponde ma troppo lo spazio lasciato al goriziano

Fabi riceve da Cromer e si prende un tiro in ritmo, tre punti

Nikolic penetra in area ma viene fermato in maniera fallosa da Beverly, due liberi in arrivo. Fuori il primo, dentro il secondo

Cromer, primo squillo da tre

Il primo fischietto Boscolo alza la palla a due della gara, primo possesso in mano a Roseto

Presentazione dei roster che viene effettuata in questo momento!

E' una Roseto che, come l'Apu d'altronde, ha già mutato volto, in parte, rispetto a quella prima gara di campionato nella quale fu Udine a trionfare sul parquet abruzzese. L'innesto recente di Bobby Jones ha già dato qualche risultato sperato alla squadra allenata da D'Arcangeli che, nell'ultima giornata di campionato, ha nettamente trionfato su Ferrara, interrompendo un filotto di sconfitte che cominciava a farsi sempre più importante. L'Apu di Ramagli troverà di fronte una formazione che vuole proseguire nel suo percorso vincente, determinata quindi a interrompere il buon momento bianconero. Ci sarà poi la volontà di salutare l'imminente periodo natalizio con un successo, specialmente di fronte a un Carnera stracolmo.

Buon pomeriggio amici di TuttoUdinese.it da parte di Francesco Paissan! Dal PalaCarnera riparte la marcia dell'Apu Old Wild West, pronta ad affrontare il girone di ritorno dopo una prima metà di stagione conclusa con un record di 7-6. Dall'altro lato della barricata c'è Roseto con i suoi Sharks, contendenti di questa quattordicesima giornata di Serie A2, Girone Est ovviamente. Mettetevi comodi, tra pochi minuti avrà inizio la gara tra Udine e Roseto e la contestuale diretta qui, sui canali TuttoUdinese.it!