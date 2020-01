LIVE Serie A Udinese-Sassuolo: bianconeri per girare a 24 punti

Il Sassuolo, invece, schiererà un 4-3-3 che potrebbe diventare un 4-2-3-1 con l'avanzamento sulla trequarti di Traoré in fase di possesso: sarà Caputo a guidare l'attacco, con Djuricic e Boga ai suoi lati. In regia torna il sempreverde capitan Magnanelli.

Saranno Okaka e Lasagna a guidare l'attacco bianconero, con De Paul in mezzo in mediana ad impostare nel ruolo di falso regista pronto a salire sulla trequarti in fase di possesso.

Buongiorno amici bianconeri di Tuttoudinese.it da Stefano Pontoni e benvenuti a questa live testuale di Udinese-Sassuolo, lunch match valido per la 19esima giornata di Serie A Tim 2019/2020.