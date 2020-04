De Paul e Fofana, un addio con rammarico ma l'Udinese deve guardare avanti

Rischia di chiudersi qui l'avventura di De Paul e di Fofana con la maglia dell'Udinese. Con il campionato che ancora non si sa se e quando potrà ricominciare, a Udine hanno preso intanto il via le operazioni di mercato e Rodrigo e Seko sono primi indiziati a partire. Valige in mano già da mesi, voglia di provare una nuova esperienza, ambizioni europee, ora sembra che per davvero siamo arrivati al momento dei saluti finali.

D'altronde, ve lo avevo anticipato già nei mesi scorsi, per i bianconeri l'estate porterà una rivoluzione. Mi ero riservato il beneficio del dubbio per via dell'emergenza coronavirus, dubbio però spazzato via dal direttore tecnico Marino. Non sarà il virus a farmare il cambiamento, a bloccare la ricostruzione dalle fondamenta e l'apertura di nuovo ciclo.

I due, nell'ultimo anno, hanno manifestato a più riprese la loro intenzione di andare via e l'Udinese, come storicamente ha sempre fatto, li accontenterà. Non verranno trattenuti con forza, verranno ceduti, al giusto prezzo però. Ci sarà una flessione verso il basso, questo è fuori di dubbio, ma le offerte ci sono e sono anche importanti. Offerte alle quali sarà difficile dire ancora una volta no. Dove andranno? La loro destinazione ancora non è certa, tra Italia e Premier, però, gli esperti garantiscono che si potrebbe scatenare un'asta.

Due plusvalenze importanti, le ennesime della gestione Pozzo, con il rammarico però di non aver assistito veramente all'esplosione definitiva di questi due giocatori. Cresciuti, quello sì, soprattutto con Gotti, ma mai diventati dei campioni in grado di far fare un salto di qualità alla squadra come fecero in passato gli Isla o i Pereyra, tanto per citarne due fra tanti. Resta il rammarico anche per noi tifosi che li avremmo voluto vedere lottare per qualcosa di diverso, per un piazzamento importante e non per una risicata salvezza. E' andata così, tra luci e ombre, tra progressi e regressi, tra momenti buoni e altri che lo sono stati decisamente meno.

Ora tocca a loro dimostrare di essere davvero pronti per una big, è altrove che saranno chiamati al diventare grandi per davvero (come Cuadrado per esempio). A noi, invece, il compito di trovare nuovi talenti da far crescere, questa volta però con maggiore costanza.

L'Udinese non perderà tempo, già è alla ricerca dei nuovi De Paul e Fofana, giocatori che arriveranno ancora una volta dal mercato estero e la cui gestione non dovrà essere sbagliata. A Udine ora c'è Gotti, un maestro capace di far crescere le giovani prospettive, di sgrezzare i talenti. Si ricomincerà da zero allora, con nuova linfa, con nuovi stimoli.