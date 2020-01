DAVIDE MICALICH: CHIEDIAMO SCUSA AI TIFOSI

Intervenuto nella trasmissione del lunedì su BH TV, BH Club, andata in onda in versione 'maratona Udinese-Lecce' anche nel giorno dell'Epifania, il GM dell'A.P.U. Davide Micalich è ritornato sulla gara persa ieri dalla sua squadra, al Carnera, contro l'Urania Milano: 'una gara strana, arrivata dopo una settimana di allenamento a ranghi completi - dice Micalich - Anche pensando che Antonutti ha problemi ad una mano, che Fabi pronti-via ha preso un colpo al fianco che oggi lo costringe a letto senza potersi muovere, non esistono giustificazioni né ragioni plausibili alla sconfitta di ieri. Posso solo pensare che l'assenza di Raivio abbia tolto un po' di concentrazione e questo oggi non ce lo possiamo permettere. avevamo la possibilità di continuare una corsa straordinaria, ma Milano ha meritato e ogni altro esito sarebbe stato ingiusto per i giocatori di coach Villa. Adesso i ragazzi debbono capire dove stanno sbagliando, mangiare la loro dose di 'cioccolata' e, assieme a tutti noi, chiedere scusa ai tifosi per l'indecente spettacolo di ieri. Io continuo ad avere fiducia perché il gruppo è formato da ragazzi straordinari senza alcuna 'testa calda': ma così come chiedo ai miei di unirsi a me nelle scuse al pubblico, chiedo ai tifosi un po' di misura nei giudizi. Non eravamo da A1 otto giorni fa, non siamo tutti da tagliare oggi. Come dice Ramagli è stata una sconfitta di squadra. Si riparte a lavorare e domenica si va a vincere a Forlì', ha concluso Micalich.

Sperando di poter affrontare i romagnoli nelle migliori condizioni.