Barak, futuro o nuovo caso Cuadrado/Candreva?

Mentre le società e il governo sono al muro contro muro per capire se ci sono gli estremi per ricominciare la stagione sportiva 2019/2020, sospesa causa Coronavirus, le squadre devono anche pensare all'organizzazione del proprio futuro. Questo anche perchè con tutta probabilità le scadenze di fine giugno saranno ritardate, ma il mercato sarà aperto con le squadre in campo anche in estate, replicando un po' quanto succede nella finestra di riparazione. Piaccia o meno ad oggi questa è la prospettiva più concreta. L'Udinese in questo senso sarà impegnata nella sostituzione dei titolari che sembrano essere in partenza per altri lidi. Il centrocampo sarà il reparto più toccato e inevitabilmente il pensiero va a Barak, il gioiellino ceco diventato opaco dopo il grave infortunio dell'anno scorso si trova ora in prestito al Lecce per ritrovarsi.

"Non sappiamo se Barak potrà rientrare nel progetto Udinese dopo il prestito al Lecce, perchè quando è andato è andato via in grande polemica con la società", le dichiarazioni rilasciate da Marino nella conferenza stampa post mercato di gennaio non è che lascino in realtà tantissime speranze. A quanto pare il rapporto tra il ceco e la società si è rotto e anche malamente. Una cosa che ultimamente, per vari motivi che ovviamente non conosciamo, sta accadendo un po' troppo spesso. Sta di fatto che Antonin ha salutato il bianconero e forse lo ha fatto definitivamente. Il rischio di vedersi ripetere quanto successo con Candreva o con Cuadrado, ripartito proprio in quel di Lecce, è elevato. Il ragazzo ha qualità e, ritrovandosi sia fisicamente che mentalmente, diventerà un giocatore importante. Alla fine per il bilancio la cosa non sarebbe neanche troppo tragica, visto che comunque il cartellino resta di proprietà dell'Udinese e quindi ci sarà un incasso. Certo è che dal lato sportivo il dispiacere sarebbe molto.

De Paul e Fofana infatti sembrano essere cresciuti abbastanza per poter approdare a squadre che hanno ambizioni più elevate dell'Udinese e nessuno dei due ha mai nascosto la volontà di voler spiccare il volo prima o poi... più prima che poi. Ecco dunque che Barak sarebbe perfetto per la rosa della prossima stagione. C'è un rapporto però da recuperare prima. Vedremo se la via diplomatica porterà qualche successo, riavere in bianconero un giocatore così sarebbe importante per il progetto tecnico. Un suo addio definitivo sarebbe un duro colpo da assorbire...