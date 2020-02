Tesser: "Vinto dopo un momento delicato, ma continuiamo a essere realisti"

Attilio Tesser ha parlato dopo la vittoria del Pordenone sull'Empoli: “È una vittoria importantissima per il morale e per muovere la classifica. Siamo una neopromossa, i nostri ragazzi non hanno grande esperienza della categoria, e un periodo negativo può farsi sentire. Abbiamo vinto in un campo difficile contro una squadra in grande salute. Dobbiamo però essere realisti: abbiamo vinto una partita, martedì c’è subito un’altra sfida e avremo bisogno della stessa intensità e dello stesso spirito di squadra. Dedico un pensiero ai tifosi che ci hanno seguito in massa per questa trasferta. Un ambiente che risponde al momento negativo con questa presenza e questa positività fa il bene della squadra.”