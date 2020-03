Serie B, si proverà a portare a termine il campionato secondo regolamento

Nell’auspicio che si possa riprendere al più presto l’attività con la massima garanzia della salute di tutti, la Lega B, che oggi si è riunita in conference call, ha stabilito di attuare ogni azione possibile per portare a compimento il campionato secondo la formula prevista dal regolamento. L’Assemblea ha pooi deciso di concordare una linea comune con l’Associazione calciatori per stabilire le modalità di prosecuzione degli allenamenti dopo lo stop previsto in questi giorni.