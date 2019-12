Secondo quanto riferito da Tuttosport il Pordenone starebbe pensando a uno scambio di attaccanti con il Cosenza. In Calabria andrebbe quel Gaetano Monachello che non ha brillato in questi mesi con la maglia neroverde e vorrebbe rilanciarsi trovando maggiore continuità. Il percorso inverso lo compirebbe Gianluca Litteri che con Tesser ha già lavorato in passato.