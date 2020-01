Pordenone, tutti in vacanza sino al 7 gennaio poi 5 partite decisive

Tutti in vacanza sino al 7 gennaio, dirigenza, tecnici e giocatori. Di testa però nessuno sembra mollare perché il 2020 regalerà un inizio decisamente impegnativo. Alla ripresa delle operazioni, il 17 gennaio, De Agostini e compagni dovranno presentarsi al Benito Stirpe al cospetto di un ambizioso Frosinone (ora solo sesto con 27 punti, 7 meno dei ramarri secondi) che non ha certo dimenticato l’umiliante 0-3 subito alla Dacia Arena all’esordio lo scorso agosto. Ospiteranno poi il Pescara (25 gennaio) che nella sfida di andata all’Adriatico raffreddò il loro entusiasmo iniziale infilando quattro palloni (2-4) nel sacco neroverde. Il primo giorno di febbraio saranno di scena a La Spezia (1-0 alla Dacia), il 7 riceveranno la visita del Livorno (2-1 per le triglie in Toscana) e il 15 andranno a misurarsi con il super Benevento di Pippo Inzaghi (1-1 all’andata) che nell’intero girone di andata al Vigorito ha vinto 9 delle 10 partite disputate, segnato 23 gol e subiti due soli. Saranno cinque turni che determineranno il vero ruolo della sin qui sorprendente matricola naoniana. Il popolo neroverde vuole continuare a sognare e spera di vivere un 2020, anno del centenario, ancora più grande di un 2019 già entrato nella mitologia.