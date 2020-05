Pordenone, Tesser: "Spero si possa ricominciare altrimenti si tenga in considerazione soltanto il girone d'andata"

Il Pordenone in questi giorni ha ricominciato ad allenarsi, per ora ovviamente previste soltanto una serie di sedute individuali. La voglia di tornare alla normalità è tanta ma anche per la B non vi è alcuna garanzia sulla ripresa del campionato: “La speranza è che si possa ricominciare. Anche se oggi, a domanda specifica, verrebbe da lanciare la monetina. Raggiungere i playoff sarebbe un gran risultato, salire in A con un doppio salto come a Novara vorrebbe dire tagliare un traguardo eccezionale” - ha spiegato il tecnico neroverde Attilio Tesser - “Non sarebbe giusto dare verdetti come tante giornate mancanti. A meno che non si consideri, per equità, l’ultimo turno dell’andata. In tale scenario, il Pordenone sarebbe promosso in Serie A, avendo chiuso il girone d’andata al secondo posto alle spalle del Benevento".