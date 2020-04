Pordenone, dialogo di mercato con il Milan: potrebbe arrivare in prestito Luan Capanni, difficile trattenere Pobega

Anche in casa Pordenone si approfitta del momento di sosta forzata per gettare le basi in vista della prossima stagione. In questi giorni si registra l’interesse dei neroverdi per Luan Capanni, giovane attaccante nato a São Paulo do Brasil il 20 maggio del 2000, che gioca nella Primavera Due del Milan. Può agire da trequartista/seconda punta o da vero riferimento in attacco. Tecnicamente molto dotato, possiede un fisico statuario, ma agile in grado di essere così pericoloso anche sulle palle alte. Potrebbe essere girato a Pordenone in prestito, in un'operazione sullo stile di quella che portò la scorsa estate in neroverde Tommaso Pobega.

I contatti con il Milan sono avviati. Oltre a Capanni, si sta cercando di convincere il diavolo ancher per il rinnovo del prestito del centrocampista, ipotesi non facilmente realizzabile perché pare che il Milan voglia far rientrare in sede Pobega al termine della stagione attuale.