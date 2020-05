Pordenone, dall'Udinese potrebbe arrivare il giovane Renzi

Arrivato nella scorsa stagione all'Udinese, Francesco Renzi, attaccante classe '01 figlio dell'ex Premier Matteo, ha trovato abbastanza spazio in bianconero con la formazione Primavera nell'ultimo anno e mezzo. Per lui, dunque, la prossima stagione potrebbe essere quella del salto nel professionismo. Sul giovane attaccante toscano avrebbe infatti messo gli occhi il Pordenone, pronto a scommettere su di lui per il futuro.