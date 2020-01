Pordenone, Ciurria: "Contro il Pescara giornata storta, a La Spezia per cercare di conquistare la prima vittoria dell'anno"

Patrick Ciurria, attaccante del Pordenone, ha parlato così della prossima sfida contro lo Spezia ai microfoni del Messaggero Veneto.

"Lo Spezia mi ha lanciato, mi ha ingaggiato prelevandomi dai dilettanti quando non avevo ancora compiuto diciotto anni e mi ha dato la possibilità di vivere tre anni e mezzo molto belli. Quello del “Picco” è un ambiente tosto ma noi andremo lì per cercare di conquistare i primi tre punti del nuovo anno. Giocheremo a viso aperto, come sempre. La sfida con il Pescara? Per me si è trattata di una giornata storta, anche se va dato merito al nostro rivale. Ha giocato bene".