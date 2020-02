Pordenone ad Empoli a caccia di punti per uscire dal tunnel della crisi. "Pordenone, guardati le spalle: a Empoli punti per la salvezza", scrive il Messaggero Veneto. Che aggiunge: "Dopo un 2019 da favola i neroverdi hanno solo sei lunghezze sulla zona play-out. In Toscana l’occasione per uscire dal tunnel. E il calendario dà una mano".