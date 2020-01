Messaggero Veneto: "Pordenone ancora secondo, ma per restare lassù deve tornare a correre"

Battuta d'arresto indolore per il Pordenone. Malgrado il ko casalingo con il Pescara, infatti, i friulani mantengono la seconda posizione, complice il contemporaneo passo falso del Crotone, piegato allo 'Scida' dallo Spezia. "Graziato dal Crotone, Pordenone ancora secondo, ma per rimanere lassù deve tornare a correre", titola il Messaggero Veneto. Che aggiunge: "Calabresi battuti dallo Spezia, che sabato 1 febbraio ospita i neroverdi. Per la squadra di Tesser 4 punti nelle ultime quattro partite".