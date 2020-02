Matteo Lovisa: "Proposta importante dalla A per Pobega, rifiutate tutte le offerte, Tremolada occasione"

Durante la presentazione di Tremolada e Gasbarro il DS Matteo Lovisa ha tracciato un bilancio della finestra di mercato invernale: “L'idea del trequartista è arrivata in corso d'opera, c'è stata l'occasione di prendere Tremolada, che è un giocatore che può spostare gli equilibri, un giocatore che manca un po' a tutte le squadre della B. La necessità era il terzino sinistro e abbiamo puntato su Gasbarro. C'erano tante richieste per i nostri giocatori, se volevamo svendere Vogliacco, Strizzolo o Pobega potevamo farlo, ma le richieste non sono mai state prese in considerazione. C'è stata un'offerta importante dalla A per Pobega, ma non l'abbiamo valutata perchè c'era tanta voglia di tenerlo. È la testimonianza che vogliamo fare bene. La trattativa più complicata è stata per Gasbarro perchè il Livorno non aveva molta voglia di liberarlo”.