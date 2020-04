La B in campo il prima possibile, anche il Pordenone spinge per la ripresa

I club della cadetteria sono intenzionati a scendere in campo per ripartire dalla ventinovesima giornata. Quando? Prima possibile, tenendo sempre conto di quella che sarà l’evoluzione dell’emergenza Corona virus. In altre parole si vuole riprendere a giocare, ma con le dovute precauzioni, anche a porte chiuse e solo quando non sussisteranno più pericoli per la salute dei tesserati. Inevitabile in questo caso il prolungamento dell’attuale stagione oltre al termine regolamentare del 30 giugno. Alle società di serie B non spaventa né l’idea di giocare tre volte a settimana, né quella di farlo in piena estate. In questo la cadetteria è nettamente favorita rispetto alla serie A non dovendo alternare le gare di campionato a quelle delle coppe europee.