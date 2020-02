Gasbarro: "Non potevo dire di no al Pordenone"

Emozionato Gasbarro durante la presentazione, il ragazzo infatti è alla prima esperienza fuori da Livorno: “Non potevo non accettare una proposta come quella del Pordenone, volevo una piazza che credesse in me per farmi crescere. A Livorno ultimamente stavo giocando poco e fuori ruolo, quindi era arrivato il momento di cambiare aria, provare una nuova esperienza. Non mi ero mai mosso da casa mia durante la carriera, è una bella sfida, ma era il momento di coglierla”.