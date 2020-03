Empoli-Pordenone, si replica. Ma stavolta in casa... neroverde

Il terzultimo turno che si è giocato in Serie B ha contrapposto, allo stadio "Castellani", Empoli e Pordenone, con i ramarri corsari per 0-1 in terra toscana. Sfida, questa, che si è riproposta in questo periodo di stop del campionato, dove tutti sono nelle proprie abitazioni. Dove si è quindi giocato il match? A casa di Alessandro Bassoli, che con i figli ha dato via... a un inedito incontro! Un divertente modo per fronteggiare questo duro momento.