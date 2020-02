Calori: "Pobega il giovane che maggiormente mi ha impressionato in Serie B, ha le potenzialità per fare il salto di categoria"

Alessandro Calori ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoB.com, soffermandosi su Tommaso Pobega, centrocampista classe '99 del Pordenone e uno dei giovani più talentuosi del campionato. Queste le sue parole:

"Ha fisicità e un motore importante. In più ha già realizzato 4 gol. Un giocatore che ho avuto l'anno scorso nella mia parentesi a Terni. Credo che abbia le potenzialità per fare il salto di categoria, a patto che migliori le giocate e la parte tecnica. Ce la può fare. Lo stesso dicasi per Vignato del Chievo, già acquistato dal Bologna".