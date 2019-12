Udinese-Cagliari, le probabili formazioni: rientra Sema a sinsitra

Udinese in cerca di punti per allontanarsi dal terz'ultimo posto e chiudere nel modo migliore un anno da dimenticare. Di fronte però c'è il Cagliari, squadra che quest'anno si è rinforzata moltissimo e che punta dritta all'Europa. Gotti ritroverà Sema, è questa la notizia più importante, non ancora del tutto Jajalo che invece andrà soltanto in panchina. Quali saranno le scelte del tecnico? Andiamo a scoprirle.

COME ARRIVA L'UDINESE - Sema dovrebbe tornare titolare sulla corsia sinistra, con Larsen su quella opposta: in panchina Jajalo, con Mandragora ancora davanti alla difesa e Fofana-De Paul mezzali. In difesa Gotti non tocca nulla nonostante la netta sconfitta contro la Juventus: Nuytinck-Ekong-De Maio dunque davanti a Musso, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere ancora Lasagna-Okaka, visto che Pussetto non ha i novanta minuti nelle gambe secondo il tecnico.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - L’ultima fatica stagionale per il Cagliari di Rolando Maran impegnato domani pomeriggio a Udine. È lunga la lista degli indisponibili per il tecnico Trentino un po’ in tutti i reparti, complice la squalifica per un turno di Nandez e i problemi fisici dei vari cacciatore, Ceppitelli e Castro oltre ai lungo degenti Birsa, Cragno e Pavoletti. Scelte praticamente obbligate, dunque: a destra in difesa spazio a Faragò, con Pisacane e Klavan al centro e ballottaggio Lykogiannis-Pellegrini a sinistra. In mediana torna Rog, con Ionita spostato alla destra di Cigarini. Davanti spazio al solito trio Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.