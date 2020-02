Spezia - Pordenone 1-0, LE PAGELLE, Bene Gavazzi, Camporese in difficoltà

Di Gregorio 5.5 - Incolpevole sul goal partita. Solita sicurezza anche se nel finale mette i brividi ai suoi svirgolando la sfera che resta a disposizione dell'attacante spezino. La difesa respinge ed evita la figuraccia

Vogliacco 6.5 - Tiene botta contro Gyosa e si vede in avanti con alcuni cross pericolosi

Barison 6 - Buona partita del centrale ramarro sempre pronto a fermare gli attaccanti avversari

Camporese 5 - Suo l'errore che serve su un piatto d'argento a Matteo Ricci la conclusione per il goal partita

De Agostini 6 - Il capitano anche oggi mette in mostra la solita prestazione di quantità e qualità

Misuraca 5.5 - Sui sui piedi capita la miglior occasione del Pordenone nel secondo tempo. La spreca perdendo il tempo della conclusione facendosi recuperare dalla difesa ligure. Dal 73’ Mazzocco 5.5 - entra nel finale ma non riesce ad incidere

Burrai 5.5 - In ombra nelle ultime partite. Ha l'occasione di sbloccare la gare con dei calci di punizione da ottima posizione ma la mira oggi non è quella dei giorni migliori

Pobega 5.5 - Può e deve fare di più. Tanto impegno messo in campo ma troppo spesso viene preso in mezzo dal palleggio spezino

Gavazzi 6.5 - Migliore in campo dei ramarri. la sua fisicità crea diversi problemi ai giocatori di Italiano che spesso ricorrono al fallo per fermare le sue giocate Dall’81’ Bocalon S.V.

Strizzolo 5.5 - L'attaccante ramarro viene quasi completamente annullato dai difensori dello Spezia. Ha il merito di servire prima Ciurria e poi Misuraca davanti a Scuffet ma i compagni non riescono a colpire.

Ciurria 6 - Esce tra gli applausi del suo ex pubblico. Nel primo tempo ha l'occasione migliore della gara ma Scuffet si supera. Nel secondo ci prova con qualche conclusione da fuori ma non ha fortuna Dal 65’ Candellone 5 - Mandato in campo per sbloccare la gara non entra mai nel vivo dell'azione e non incide sulla partita