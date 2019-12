Pordenone - Ascoli: LE PAGELLE: Strizzolo ancora decisivo. Che goal Burrai!

Burrai e Strizzolo regalano i 3 punti alla squadra friulana. Oltre agli autori dei goal neroverdi sono da sottolineare le bellissime prestazioni di Ciurria e Di Gregorio che indirizzano il risultato a favore dei ragazzi di Tesser.

Di Gregorio 6,5 - Merito suo se i ramarri non vanno sotto nei primi minuti. Il portiere neroverde gestisce il resto della gara con uscite sicure e nulla può, nel finale, sulla conclusione ravvicinata di Cavion

Vogliacco 6 - Gioca una partita sufficiente senza infamia e senza lode. Fa il suo e lo fa senza sbavature

Bassoli 6,5 - Ha l'arduo compito di sostituire Camporese e lo fa nel migliore dei modi. Non concede nulla agli avversari e presidia la porta con sicurezza, dimostrando che questa squadra ha del potenziale anche nei non titolarissimi

Barison 6 - Comanda la difesa come fa di solito. Il Pordenone rischia poco e nulla e questo sicuramente è merito suo.

De Agostini 6 - Diffidato, nel finale prende il giallo che gli farà saltare la trasferta di Salerno. Nel finale si perde Da Cruz, unica pecca di una partita perfetta del capitano friulano

Zammarini 6,5 - Sostituisce Gavazzi molto bene sia in attacco che in difesa (dall'82' Misuraca - s.v.)

Burrai 7 - Questa sera nessuno potrà togliergli lo scettro di migliore in campo. Il centrocampista neroverde sfodera una grande prestazione e, come sempre, prende per mano la squadra ed entra in ogni azione importante; non contento inventa un goal bellissimo con un tiro a giro sotto l'incrocio dei pali.

Pobega 6 - Prestazione fisica del centrocampista ramarro che si vede meno in fase conclusiva.

Chiaretti 6 - Buona prova del trequartista friulano sempre presente nelle azioni pericolose (dal 57' Gavazzi 6 - Entra nella fase finale della partita e si vede che non ha ancora recuperato dall'infortunio, giusto concedergli un po di riposo).

Ciurria 6,5 - Bellissima partita del numero 13 che serve a Strizzolo l'assist del raddoppio. Manca sempre la zampata sotto porta ma compensa con giocate di pura classe

Strizzolo 7 - Ancora decisivo dopo la doppietta di Cosenza, raggiunge il suo record stagionale di reti in serie B e si sblocca finalmente anche tra le mura amiche dello stadio Friuli. Padrone assoluto dell'attacco ramarro che ha trovato il terminale perfetto per il gioco corale di mister Tesser (dal 70' Candellone 6 - Entra al posto di Strizzolo e si impegna nel finale per tenere alta la palla).