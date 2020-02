Apu OWW-Pompea Mantova 71-73, LE PAGELLE: Poggi al penultimo secondo beffa l'Apu

Dopo il canestro del pareggio di Amato a 7'' dalla sirena, Mantova la risolve con un canestro finale di Poggi che viene lasciato solo dalla difesa e viene servito da Clarke che gli regala la palla del 71-73 finale. Udine aveva accarezzato la rimonta da 20 punti davvero fino alla fine ma esce con una sconfitta interna, la seconda in stagione, contro Mantova, ancora capace di essere lucida nel finale di gioco. Udine merita comunque i complimenti per averci provato fino alla fine nonostante le condizioni avverse. Queste le pagelle della serata:

Cromer 7,5: conduce la sua squadra alla rimonta, impossibile imputargli qualcosa per certe imprecisioni nel finale. Ci ha sempre creduto.

Amato 7,5: alfa e omega di questa squadra, se si accende l'Apu viaggia a velocità superiori per chiunque. Suo il canestro dell'illusorio 71-71.

Antonutti 5,5: fatica tremendamente in post contro Ghersetti, visibilmente calato fisicamente quest'oggi. Nel finale qualche scalpo che fa comodo per riavvicinare Mantova.

Zilli 5: ancora non ci siamo, altra prova deludente per il lungo friulano.

Beverly 6,5: riscatta la sua prova nel secondo tempo, trovando la via del canestro con i liberi e con una schiacciata delle sue. Altro giocatore che fa girare l'Apu ad altre velocità.

Strautins 5,5: manca in parte in una serata nella quale qualche sua tripla avrebbe fatto comodo.

Nobile 5,5: l'uomo della provvidenza è tale solo a tratti, alterna cose positive a cose meno brillanti.

Penna 6: non troppi i minuti a lui concessi, oggi Amato per lunghi tratti di gioco non era sostituibile.

All. Ramagli 6: media tra il 4 del primo tempo e l'8 del secondo. Rimane il rammarico per la sconfitta che, in fin dei conti, è frutto di una ultima, tremenda, distrazione.