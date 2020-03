Zoff: "Calcio deve adeguarsi all'emergenza, se c'è spazio terminerei i campionati nella forma classica"

Intercettato dai taccuini di calciogrifo.it, ha parlato la leggenda azzurra Dino Zoff. L'estremo difensore ex Udinese ha detto la sua sull'emergenza Coronavirus che ha colpito duramente l'Italia: "Stiamo attraversando settimane drammatiche, non pensavo che il Covid-19 potesse irrompere in questo modo in Italia. Personalmente sono molto preoccupato, come il resto dei cittadini. Non sono abituato a fare appelli, i decreti emanati dal Governo e le direttive andrebbero seguite in maniera più deligente e questo vale anche per il calcio. La salute delle persone e dei calciatori è più importanti, le squadre devono adeguarsi. Play-off in Serie A? In questo momento è chiaro che il calcio deve adeguarsi all'emergenza. Bisogna comunque tener conto se l'emergenza sia completamente passata quando si riprenderà a giocare. L'idea play-off o play-out non mi entusiasma particolarmente, se c'è spazio terminerei i campionato nella forma classica".