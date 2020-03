Zico sempre vicino al Friuli: "Udine è nel mio cuore. Tutti i giorni mi informo su quello che succede"

Arthur Zico continua ad essere vicino al popolo friulano colpito dall'emergenza coronavirus: "Ho parlato con Causio di quello che poteva succedere e tutti i giorni mi informo su quello che succede. Udine fortunatamente non sta soffrendo tanto per i problemi del virus, ma l'Italia è l'Italia. Udine e l'Udinese sono nel mio cuore, come noi qui in Brasile dobbiamo chiedere alla gente di stare attenta". Il Galinho porta sempre con sé un bel ricordo dei suoi anni in terra friulana: "Ho vissuto due anni bellissimi, pochi hanno avuto la fortuna di vivere quel campionato ricchissimo di campioni. Era un momento eccezionale per l'Italia, abbiamo visto tante cose belle, importantissime per il calcio italiano e mondiale".