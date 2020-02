Zeegelaar e Prodl: "Udinese, eccoci"

Due trasferimenti, ma pur sempre restando in famiglia, con lo scopo per loro di rilanciarsi e per l’Udinese di puntellare la rosa. Marvin Zeegelar e Sebastian Prodl arrivano a Udine dal Watford, società inglese di proprietà dei Pozzo. Per il primo si tratta di un ritorno e andrà a occupare la casella di esterno sinistro, ruolo in cui i bianconeri erano scoperti. «Mi sarebbe piaciuto tornare già a luglio, ma c’erano aspetti da chiarire. La stagione passata è stata difficile, ma con la forza del gruppo ne siamo usciti e siamo rimasti in Serie A. Dovremo fare lo stesso quest’anno». Prodl, difensore centrale austriaco di 32 anni, realizza il sogno di giocare in Italia. «Spero di recuperare presto dai problemi al ginocchio. Da avversario, l’Udinese mi ha fatto una grande impressione. Mi piace impostare il gioco, guidare la difesa e comunicare con il resto della squadra».