Udinese in auto-isolamento: slitta la ripresa

I calciatori dell’Udinese sono in isolamento dall’altro giorno, dopo la notizia che alcuni atleti della Fiorentina, l’ultima squadra in ordine cronologico affrontata dai friulani, sono risultati positivi al Coronavirus. Vi rimarranno sino al 22 marzo. Di conseguenza la programmata ripresa della preparazione che era stata fissata per domani pomeriggio inevitabilmente slitta. La squadra friulana si era allenata la scorsa settimana lunedì e poi mercoledì e il programma prevedeva sedute preparatorie anche giovedì e venerdì, però, dopo un summit tra i dirigenti, lo staff tecnico e quello medico, i bianconeri avevano usufruito di tre giorni di riposo per ritrovarsi, come detto, domani. Ora sono tappati in casa e si mantengono in costante contatto con i sanitari del club bianconero. Per fortuna stanno tutti bene e anche a domicilio svolgono alcuni esercizi ginnici.