Udinese-Fiorentina, LE IMPRESSIONI A FINE PRIMO TEMPO, partita surreale

Poco da segnalare in una partita che di normale non ha quasi nulla. A farla da padrone è il silenzio, con le indicazioni di calciatori e tecnici che si sentono chiaramente. Come ci si potrebbe aspettare da una situazione del genere, la partita non può essere spettacolare. L'Udinese comunque crea i presupposti per il vantaggio ben due volte. Mandragora calcia e il suo bolide finisce di poco alto, Okaka invece di testa manca l'impatto con quello che sarebbe stato un gol sicuro. A rispondere per la Fiorentina è Milenkovic, che centra il palo.