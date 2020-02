Udinese-Fiorentina a porte chiuse, tifosi delusi

Manca ancora l'ufficialità della Lega, ma Udinese-Fiorentina si dovrebbe giocare sabato alle 18 a porte chiuse. Una soluzione che delude i tifosi, comunque pronti a far sentire il loro appoggio alla squadra con un comunicato. Il Messaggero Veneto suggerisce quindi come poter vedere la partita: "Sicuramente nel salotto di casa, comodamente al caldo in famiglia o con un gruppo ristretto di amici, e poi nei bar o nei locali dove c'è una televisione e dove vengono usualmente trasmesse le partite dell'Udinese. Attenzione, però, a non organizzarsi con maxischermi o tv (sia in luogo pubblico sia privato) con griglie e pizza dando vita a un'iniziativa estemporanea, perché questa rientra nelle attività proibite dalle direttive ministeriali. Per quanto riguarda i circoli privati, invece, la cosa è più delicata, o meglio meno chiara, tanto che per evitare spiacevoli inconvenienti, l'Associazione Curva Nord, per esempio, ha deciso di chiudere e di non alzare le serrande fino a nuova comunicazione".