Tuttosport - L’Udinese domina ma rischia la beffa: De Paul replica a Bisoli

Il pareggio che non serve. Non al Brescia che si ritrova a -6 dalla salvezza, non ha la scossa che cercava con Diego Lopez e lancia segnali di rassegnazione. Non all'Udinese, che ha rischiato di perdere una partita nella quale le sta stretto il pari, utile solo per mettere un freno alle tre sconfitte consecutive. Lopez fa buon viso a cattivo gioco: «Non dobbiamo guardare la classifica, ma solo a lavorare e migliorare». Gotti non ci crede: «È paradossale che dobbiamo essere felici per aver pareggiato in extremis una partita che meritavamo di vincere». Il primo tempo è un tiro al bersaglio dell’Udinese. I bianconeri vengono fermati da un grande Joronen (decisivo su Lasagna e Okaka) e dalla traversa (Lasagna la centra a tu per tu con il portiere). Il Brescia è una pena e il Rigamonti all’intervallo fischia giustamente una squadra che non ci mette nemmeno un po’ di cattiveria. Tra i giocatori di movimento l’unico che si dà da fare è Balotelli, galvanizzato dalla fascia di capitano. SuperMario gioca a tutto campo: ci prova da fuori e con un colpo di testa nel finale, entrambi alti, dopo il quale nel ricadere s’infortuna al ginocchio. Lopez si alza dalla panchina, ma non trasferisce il suo proverbiale carattere ai giocatori, che sembrano tanti panetti di burro esposti al sole. Tra le pecche della squadra di Gotti c’è un eccesso di leziosità, tanti, troppi extra possessi nelle ripartenze con cui i bianconeri arrivano facilmente al limite o dentro l’area. Il secondo tempo è più equilibrato, anche se l’Udinese colpisce un’altra traversa con Lasagna a metà frazione (Joronen ci mette ancora i polpastrelli). Lo spettacolo è brutto, il Brescia passa a condurre casualmente al 36’ con Bisoli, che sfrutta un errore di De Maio e trafigge Musso. I padroni di casa avrebbero la palla per chiuderla (testa di Zmrhal, Musso c’è), ma i friulani pareggiano con un diagonale di De Paul in pieno recupero che passa sotto un po’ di gambe e la pancia di Joronen.