Tuttosport - L'Udinese riparte dalla Fiorentina

Pronti a scendere nuovamente in campo. Dopo il rinvio della gara contro la Fiorentina inizialmente programmata per sabato scorso, l'Udinese ha ripreso a inizio settimana ad allenarsi sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi attendendo l'ufficialità dalla Lega Serie A sulle modifiche al calendario. Ufficialità che è arrivata nel pomeriggio di ieri e che conferma le sensazioni di qualche giorno prima: i bianconeri ripartiranno dal match contro i viola, domenica alle ore 18 in una Dacia Arena che sarà deserta, come tutti gli impianti sportivi nazionali