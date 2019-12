Tre nomi in ballo con il Torino: piacciono Edera e Parigini, granata su Fofana

Cerca rinforzi per gennaio l'Udinese di Luca Gotti, spiega Il Gazzettino. Sulla sinistra è caldo il nome di Federico Dimarco dell'Inter: sul giocatore ci sono Hellas Verona e Parma, l'altro nome è Vittorio Parigini in uscita dal Torino. Con lui, in casa granata, al club friulano piace pure Simone Edera e allora non è da escludere un'operazione che possa includere anche Seko Fofana nel percorso inverso.