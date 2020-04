Svolta Nuytinck da snobbato a rilanciato

Da esiliato a protagonista. È la parabola di Bram Nuytinck, difensore centrale olandese dell’Udinese, che il 4 maggio taglierà il traguardo dei 30 anni. La scorsa estate Igor Tudor cha deciso di non considerarlo. Fino alla sfida, per lui letale, persa in casa (0-4) con la Roma, a Nuytinck non aveva concesso neppure un minuto in 10 gare. "Non siamo mai andati d’accordo!, ha ammesso più volte il giocatore.

La promozione alla guida della prima squadra di Luca Gotti ha cambiato la vita del centrale che, dalla gara vinta a Marassi col Genoa, è sempre stato titolare. Èuscito dal campo soltanto in casa con l’Inter a 20 dalla fine per un risentimento muscolare. Una metamorfosi. Impeccabile di testa, preciso nelle chiusure, efficace nei raddoppi, attento nella difesa a tre da sempre marchio di fabbrica della squadra bianconera, Nuytinck non ha sbagliato nulla da quando è stato rimesso in campo