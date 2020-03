Stop alla Serie A, mister Giacomini: "Una decisone come questa andava presa"

Emergenza coronavirus in Italia, anche il calcio è costretto a fermarsi. Ad imporre lo stop è stato il CONI, fino al 3 aprile tutto sospeso. "Una decisione come questa andava presa" - commenta mister Massimo Giacomini - "Il discorso è molto difficile, perchè dopo ci sarà un intasamento di partite incredibile. Non ci si può fare niente, d'altro canto. Sono assolutamente d'accordo sul fatto di fermare il calcio. Non bisognava aspettare che si muovesse l'Associazione Calciatori, la Federazione doveva essere più presente".