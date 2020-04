Si va verso la ripresa ma si giocherà fino a Natale senza pubblico

Si discute molto in questi giorni della possibilità di tornare in campo. Il calcio si prepara alla ripresa ma sono ancora troppi i dubbi. L'unica certezza, ad oggi, è che quando si riprenderà sarà in ogni caso senza pubblico: la partite di Serie A si giocheranno a porte chiuse almeno fino a Natale. Il pericolo coronavirus sarà ancora piuttosto forte anche tra un mese e mezzo, dunque al momento appare difficile ipotizzare una riapertura al pubblico prima delle festività natalizie. L’idea della Lega di A sarebbe quella di far giocare ogni partita nello stadio designato, ma senza pubblico, come accaduto nelle ultimissime gare disputate prima dello stop. Ma c’è anche l'ipotesi di giocare alcune sfide in campo neutro: se a maggio infatti resteranno vive alcune zone rosse (per esempio la Lombardia) è probabile che i match previsti in quelle aree possano essere spostati in altri campi, chiaramente sempre a porte chiuse.