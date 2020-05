Sì agli allenamenti collettivi, per il campionato necessario altro confronto. Aspettando la UEFA

Sì agli allenamenti collettivi, per la ripresa del campionato c’è ancora da lavorare. Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo l’ok del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo relativo alle sessioni di gruppo, la strada per la ripresa della Serie A è ancora tutta da percorrere.



Sarà necessario un altro punto della situazione. I protagonisti sono sempre quelli visti finora: il Comitato Tecnico Scientifico, la FIGC e il Governo. Su quest’ultimo fronte, molto lo dirà il prossimo vertice tra il premier Conte e il presidente della federcalcio Gravina, in programma a fine settimana.



Oggi Consiglio di Lega. Tra oggi (consiglio) e domani (assemblea), invece, i 20 club di A si vedranno in videoconferenza. Tema caldo, anzi caldissimo, i diritti televisivi e nello specifico la strategia per arrivare al pagamento dell’ultima rata stagionale da parte delle Pay Tv. Ma sarà anche l’occasione per fare il punto dopo le novità di ieri: molti spingono per il sì alla ripresa del campionato, ma lo scetticismo c’era e ci sarà. E poi bisognerà sentire, oltre ai calciatori, anche allenatori, arbitri e medici sociali. Aspettando l’UEFA: se da Nyon si prorogasse il termine del 2 agosto per concludere la stagione, la via per il ritorno del calcio sarebbe più semplice.