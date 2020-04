Serie A, ultimatum alle TV: vie legali se non arriveranno i bonifici previsti per maggio

Se le televisioni non rispetteranno la scadenza dell’ultima rata per i diritti tv, scatteranno le ingiunzioni di pagamento. Questo è ciò che trapela anche in queste ore dalla Serie A. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la lettera di Sky con la richiesta di riequilibrio, ha innescato la dura presa di posizione dei club, che hanno chiesto alla Lega di far rispettare i contratti in essere. La serie A deciso di andare avanti, di procedere all'emissione delle fatture in modo da passare immediatamente alle vie legali qualora nei primi giorni di maggio non arrivassero i bonifici di maggio.