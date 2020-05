Serie A, scelto il rappresentante medico in FIGC: sarà il dott. Nanni del Bologna

La Lega Serie A si muove anche nell'ambito medico e dopo l'Assemblea di oggi ha una nuova figura di riferimento per i colloqui con la Commissione medico scientifica della FIGC, il dottor Gianni Nanni, Responsabile sanitario del Bologna: "L'Assemblea ha indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare".