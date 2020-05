Serie A, possibile ripresa del campionato tra il 13 e il 27 giugno

Il Corriere dello Sport spiega quelle che sono le due soluzioni e ipotesi per il calendario della Serie A. La prima prevede il via il 13-14 giugno, con gare il 17, 21, 24 e 28 del mese. Il 1° luglio le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Poi 5, 8, 12, 15 e 19 luglio la A, il 22 la finale di Coppa Italia, le altre gare il 26 e 29 luglio e ultima giornata il 2 agosto. L'alternativa è giocare dal 20-21 giugno la A no stop o anche dal 27 ma senza la Coppa Italia. La data ultima sarebbe sempre quella del 2 agosto.