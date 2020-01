Serie A, i risultati delle 15: vince ancora il Verona, pari tra Samp e Sassuolo

Vittorie di Parma e Verona (2-0 e 3-0), pareggio della Sampdoria contro il Sassuolo (0-0 a Marassi). Questi i risultati del pomeriggio di Serie A dopo il risultato inatteso dell'Inter bloccata in casa dal Cagliari e fa da prologo ai due big match (Roma-Lazio, Napoli-Juventus). Le squadre di D'Aversa e Juric viaggiano a vele spiegate verso la zona Europa League e tengono il fiato sul collo dei sardi (sesti in classifica). Rammarico per l'Udinese, fermata anche dalla traversa e dalle parate di Sepe (decisiva quella sulla punizione calciata da De Paul). In mezzo c'è il Milan, che a quota 31 e rivitalizzato dall'arrivo di Ibrahimovic, ha lasciato alle spalle le difficoltà d'inizio stagione. I blucerchiati mancano il successo nello scontro diretto con gli emiliani (in dieci per larga parte del match) ma, alla luce di quanto accade alle spalle, anche lo 0-0 in casa può aiutare i liguri a tenersi a distanza di sicurezza dalla bagarre. Laggiù, dove c'è un gruppo di formazioni che arranca nella lotta per non retrocedere, sono ancora i salentini a restare poco al di sopra della linea di galleggiamento nonostante la sconfitta al Bentegodi. Vantaggio risicato, i giallorossi pugliesi sono avanti appena di un punto (16) rispetto al terzetto composto da Spal, Genoa e Brescia.

Parma-Udinese 2-0 19′ Gagliolo, 34′ Kulusevski

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Verona-Lecce 3-0 19′ Dawidowicz, 34′ Pessina, 87′ Pazzini.