Serie A e B, cresce il partito delle "gare in chiaro". Arriva l'interrogazione parlamentare

Nell'ambito del caos dovuto agli effetti del Coronavirus sul mondo del calcio, cresce il partito di chi vuole le gare in chiaro: il contratto della Lega, sottolinea Repubblica, prevede tuttavia l'esclusiva per le pay tv (Sky e DAZN). Rai e Mediaset, che non vantano diritti tuttavia, si erano già fatte avanti ma ci vorrebbe un decreto del governo, con relative, e inevitabili polemiche. La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella ha presentato in Senato una interrogazione parlamentare con carattere d'urgenza. "Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al governo di intervenire presso la Rai (che però già trasmette in chiaro, ndr), DAZN e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale".