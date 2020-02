Sema verso il recupero completo: questa mattina si è allenato con il gruppo

Mister Gotti potrebbe recuperare Sema per la partita contro la Fiorentina. L'esterno svedese, che nella scorsa partita contro il Bologna era stato costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio, ha svolto quest'oggi regolarmente la seduta di allenamento. Lavoro completo con il resto del gruppo, senza accusare dolore. Sabato lo vedremo in campo dal primo minuto? Se le sue condizioni continueranno a migliorare sarà a completa disposizione.