Samir, il rilancio potrebbe essere lontano da Udine

Samir potrebbe lasciare Udine la prossima estate. Dopo l'operazione al ginocchio il brasiliano potrebbe rilanciarsi altrove visto che in bianconero ad oggi pare chiuso da Nuytinck. A cercarlo era stato il Torino, che potrebbe presto tornare a farsi avanti. Un'offerta potrebbe arrivare anche da Firenze, vista la stima di Pradè. Non è da escludere, pero, anche un ritorno anche in Brasile, dove a cercarlo sono stati diversi club.