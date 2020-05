Ripresa in campo per dieci bianconeri. Cinque stranieri in quarantena

Dieci giocatori dell’Udinese (esclusi per ora i portieri) hanno riassaporato ieri la gioia di entrare al Bruseschi per la prima seduta di allenamento, individuale, post Coronavirus.In un primo momento la società non aveva risposto al via libera del governo e del presidente regionale Fedriga, ma il giorno dopo c’è stato un cambio di marcia e ieri una decina di bianconeri, sotto presidio medico,ma senza nemmeno un preparatore atletico, hanno svolto un’ora e un quarto di allenamento aerobico, prevalentemente corsa sui campi attaccati alla Dacia Arena. Niente pallone, per ora. Nessuno ha ancora provato il piacere di riprendere a fare quel che più desidera. Intanto sono riapparsi in città i calciatori stranieri che avevano ottenuto il permesso di rientrare nei propri paesi. I difensori Nuytinck e Troost-Ekong sono tornati dall’Olanda, Stryger Larsen dalla Danimarca, Samir e Walace dal Brasile.Dovranno osservare i 14 giorni di quarantena imposti dal decreto e il 18 potranno essere a disposizione per gli allenamenti di gruppo, che dovrebbero ricominciare agli ordini di Luca Gotti.