Ripresa del campionato, oggi riunione chiave tra FIGC e comitato scientifico

Il calcio italiano studia il modo per ripartire. Oggi andrà in scena una riunione tra i vertici federali e gli esperti nominati dal governo: si attende un protocollo definitivo. Sul tavolo, la possibilità di un maxi-ritiro da oltre 3 mesi, che dovrebbe coinvolgere quasi 1.500 persone solo per il massimo campionato. Due limiti: i pochi tamponi e la difficoltà per molti club di ospitare i propri dipendenti nel centro sportivo. Altra riunione in ambito UEFA: un vertice che dovrebbe definire, sempre grazie a esperti del settore, il cammino per la ripresa delle coppe europee.